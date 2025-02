CIA vsem zaposlenim ponudila možnost odhoda in odpravnine

Kot del širšega načrta predsednika Donalda Trumpa za zmanjšanje zvezne vlade je Centralna obveščevalna agencija (CIA) postala prva večja nacionalnovarnostna agencija, ki je svojim zaposlenim ponudila tako imenovane odpovedne ponudbe, poroča CNN. Ponudbe omogočajo zaposlenim, da prostovoljno zapustijo svoje delovno mesto v zameno za približno osem mesecev plače in druge ugodnosti.

Pri vključitvi v program zmanjševanja birokracije je ključno vlogo igral novi direktor CIA John Ratcliffe. Po besedah enega od virov je Ratcliffe osebno odločil, da želi tudi CIA vključiti v to pobudo, češ, da bo to spodbudilo zaposlene k boljšim odzivom na prioritete nacionalne varnosti in pomagalo organizaciji k boljši energiji.

Kljub temu, da je bila ponudba poslana vsem zaposlenim, ni jasno, ali bodo vsi lahko izkoristili to možnost. Nekatere specifične poklicne vloge in področja strokovnega znanja bodo verjetno omejena, kar kaže na to, da je prizadevanje manj obsežno kot v civilnih službah, ki niso povezane z nacionalno varnostjo. Viri so navedli, da ima Ratcliffe tudi možnost prilagoditve časovnega okvira odhodov zaposlenih na ključnih področjih.

Urad za upravljanje osebja (Office of Personnel Management, OPM) je prejšnji teden izdal notranje smernice, da lahko nekateri uradniki v Uradu direktorja nacionalne obveščevalne službe (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) sodelujejo v programu, vendar ni nujno, da bodo do ponudbe tudi vsi upravičeni.

Ponudba je povzročila precejšnje razburjenje po vsej vladi. Kritiki, vključno z nekaterimi Trumpovimi nasprotniki, so program označili kot »čiščenje« ali »pucanje« agencije. Menijo, da gre za poskus odstranitve uradnikov, ki naj bi bili del tako imenovane »globoke države«, ki naj bi delovala proti Trumpovim interesom. Trumpova administracija je kritike označila kot neopravičene. Nekateri nacionalnovarnostni uradniki v Trumpovem krogu menijo, da je CIA v zadnjih letih preveč osredotočena na analizo na račun tajnega zbiranja obveščevalnih podatkov in izvajanja prikritih operacij.

Sindikati so pozvali svoje člane, naj ponudbe ne sprejmejo, saj menijo, da gre za tvegano potezo, ki bi lahko ogrozila njihovo delovno mesto in prihodnost. Poleg tega, opozarjajo nekateri, pa obstaja grožnja z odpuščanji brez visokih odpravnin za tiste, ki ne sprejmejo ponudbe, saj je znano, da Trumpova administracija načrtuje obsežna odpuščanja v zvezni vladi.