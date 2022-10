Človek, ki ima v svojem srcu učitelja, je redko ujet v kot neizogibnosti

V nadaljevanju preberite:

Učitelj ni tisti človek, ki je svoje učence učil, kako postati milijarder, temveč tisti, ki jim je razkrival, s čim vse je mogoče obogatiti svet okoli sebe, kako se lahko znanje spremeni v splošno dobrino in v kolikšni meri so denar, oblast in moč sami po sebi brez smisla, če se ne uporabljajo za ustvarjanje novih vrednot.

»Od treh ljudi, s katerimi hodim, mora biti vsaj eden moj učitelj.« Konfucij je te besede izrekel pred dvema tisočletjema in pol. In čeprav se je učenje sčasoma zelo spremenilo z izumom papirja in tiskanja (za oboje hvala Kitajcem!), nato pa še z računalniki in internetom, še vedno ostaja isto to, kar je hotel poudariti starodavni modrec. Od vsakogar se lahko nekaj naučimo in ves čas smo obdani z učitelji, če se jih le naučimo poslušati.