Črni oblaki nad Nemčijo in vlado Olafa Scholza

V nadaljevanju preberite:

Za vlado kanclerja Olafa Scholza je težko leto, a tudi prihajajoče ne obeta nič lažjega vladanja. Gospodarstvu ne kaže dobro, politika se pomika vse bolj na desno, vlada pa bo morala najti tudi več deset milijard evrov svežih sredstev za financiranje podnebnih politik in pomiriti različne družbene skupine, ki so zaradi izpada 60 milijard evrov ostale brez nekaterih subvencij in davčnih olajšav.