Dalmacija v ognju, konca še ni videti

Celotno Sredozemlje je v opozorilnih barvah zaradi vročine, ki pa ima dva obraza. Hrvaška Dalmacija gori, plameni se bližajo BiH, zaradi vročine in vetrov ter tudi suhe vegetacije, je boj z ognjem zelo težek. Iz Hrvaške prihajajo poročila o povsem izčrpanih gasilcih, ki prosijo za pomoč v ljudeh in opremi. Prebivalce in obiskovalce so morali evakuirati iz več krajev. Drugi obraz vročinskega vala pa se kaže v neurjih v pasu od Nemčije, Češke, Avstrije in severne Italije do Slovenije. Nobene napovedi ni, da bo to deževje seglo do Dalmacije.

V Dalmaciji in zaledju požare omejijo, pa se pojavijo novi. Zaradi vročine in suhe vegetacije so tudi običajna opravila lahko nevarna, ugotavljajo hrvaški preiskovalci. Iz požarov na slovenskem Krasu vemo, da se lahko ogenj v borovih gozdovih širi tudi po koreninah in s storži, zato je boj z njim še zahtevnejši. Na Hrvaškem so v zadnjih dneh zaradi zubljev v več naseljih evakuirali prebivalce in obiskovalce.