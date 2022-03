Ruske rakete padajo na stanovanjske bloke v Kijevu

Glavni poudarki: Po tehničnem premoru se bodo nadaljevala pogajanja med Moskvo in Kijevom.

7.55 Ruski raketni napad na stanovanjski blok v Kijevu terjal najmanj dve žrtvi

Iz 16-nadstropne stanovanjske stavbe v Kijevu, ki so jo zadele ruske rakete, so rešili 27 ljudi, dva človeka sta umrla. Ruska vojska je poškodovala tudi desetnadstropni blok v Podilsku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v videonagovoru zagotovil, da bodo odgovorni za vojno kaznovani za svoja dejanja. FOTO: AFP

7.05 ZDA uvedle sankcije proti ruskim generalom

Ameriški State Department je v ponedeljek zvečer sporočil, da ZDA uvajajo sankcije proti 11 posameznikom iz Rusije, večinoma generalom, ki sodelujejo v napadu na Ukrajino. Med njimi je devet namestnikov ruskega ministra za obrambo. Sankcije, ki pomenijo prepoved potovanja v ZDA, prepoved vseh transakcij z njimi in zamrznitev premoženja v ZDA, so med drugim uvedli proti poveljniku enot ruske nacionalne garde generalu Viktorju Zolotovu, proti generalu Dimitriju Bulgakovu, ki je zadolžen za vodenje logistike kopenske vojske, ter proti generalnemu direktorju podjetja Rosoboronexport, ki uvaža in izvaža opremo za rusko vojsko.

6.45 Tudi Kitajska zanikala ruske prošnje za pomoč

Kitajska zanika, da bi jo Rusija prosila za vojaško pomoč pri vojni v Ukrajini, Washington pa je obtožila širjenja neresnic, ki bi lahko še povečalo konflikt. Kitajska igra konstruktivno vlogo pri spodbujanju mirovnih pogajanj, so zatrdili na kitajskem veleposlaništvu v Londonu in poudarili, da je zdaj prednostna naloga umiritev položaja ter si prizadevati za diplomatsko rešitev, ne prilivanje olja na ogenj. Spomnimo, da je več ameriških virov navajalo, da je Rusija Kitajsko zaprosila za vojaško pomoč v vojni z Ukrajino, kar pa so zanikali tudi v Kremlju.

6.25 V središču Kijeva močne eksplozije

Danes zjutraj je v središču Kijeva odjeknilo več močnih eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajinske oblasti vzroka za eksplozije še niso navedle, po poročanju tujih medijev so bile rakete. Po eksploziji je menda izbruhnil požar v stanovanjskem bloku. V zadnjih dneh so se boji v Kijevu, ki je skoraj v celoti obdan z ruskimi silami, močno okrepili. Več kot polovica prebivalcev Kijeva, teh je tri milijone, je mesto od začetka napada Rusije na Ukrajino 24. februarja že zapustila.

6.00 Nadaljevala se bodo pogajanja med Kijevom in Moskvo

Pogajalci ruske in ukrajinske strani bodo nadaljevali četrti krog pogovorov, ki so ga začeli v ponedeljek. Kljub pogajanjem in prizadevanjem za ustavitev ruske invazije na Ukrajino se sicer uničujoči napadi na ukrajinska mesta nadaljujejo in so tudi v ponedeljek terjali številne smrtne žrtve, ljudje še naprej bežijo iz države.

Da se bo četrti krog pogovorov med Moskvo in Kijevom po »tehničnem premoru« nadaljeval danes, je v ponedeljek sporočil ukrajinski pogajalec Mihajlo Podoljak. Pogajanja so potekala v obliki videokonference, potem ko so prvi trije krogi potekali v živo v Belorusiji. Preboja na njih ni bilo, sta pa konec tedna obe strani izražali previden optimizem.

Ukrajinska stran je pred pogajanji napovedala, da bo vztrajala pri premirju in umiku ruskih sil, šele nato je pripravljena na pogovore o vsebinskih vprašanjih. FOTO: Edgard Garrido/Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kot pomembno nalogo pogajanj vidi tudi organizacijo srečanja med njim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Rusija medtem zahteva, da Kijev prizna rusko priključitev polotoka Krim ter neodvisnost separatističnih regij na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk.