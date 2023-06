Dve razbitini na istem mestu iz »istega prekletega razloga«

Potniki na nesrečni podmornici Titan Stockton Rush, izvršni direktor podjetja OceanGate, ki se je ukvarjalo z organiziranjem turističnih ogledov razbitin Titanika, Šahzada Davud in njegov sin Suleman, Hamish Harding ter Paul-Henri Nargeolet bodo najbrž za vedno ostali v globinah Atlantskega oceana. »Ti ljudje so bili pravi raziskovalci, ki so imeli pravega pustolovskega duha in veliko strast do raziskovanja in zaščite svetovnih oceanov.« S temi besedami se je od njih, piše Guardian, poslovila družba OceanGate. Ob novici, da so razbitine Titana našli, pa ne manjka tudi drugih odzivov …

Potniki na Titanu: Hamish Harding, Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet in Šahzada Davud s sinom Sulemanom. FOTO: Joël Saget/AFP

Filmski ustvarjalec in podvodni navdušenec James Cameron, ki je opravil 33 potopov do razbitin Titanika, je za Reuters dejal, da je že od začetka vedel, da je podmornica Titan izgubljena, saj sumi, da je eksplodirala v času, ko je podporno plovilo Titana izgubilo komunikacijo eno uro in 45 minut po misiji. Želel bi si, da bi prej zazvonil alarm glede tehnologije OceanGate, je dodal.

James Cameron (desno) s Stevenom Spielbergom FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»V eni uri smo dobili potrditev, da je hkrati nastal močan pok, in sicer na hidrofonu. Izguba transponderja. Izguba komunikacije. Vedel sem, kaj se je zgodilo. Podmornica je eksplodirala,« je dejal Cameron in dodal, da je v ponedeljek kolegom v e-pošti sporočil, da so izgubili prijatelje in da plovilo leži »na dnu v kosih«. Pet mrtvih pomeni prve smrtne žrtve v globokomorski industriji, je še dejal.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je primerjal medijsko pozornost na podmornici Titan s tisto, ki je bila namenjena usodi 700 prosilcev za azil, ki so umrli v bližini Pylosa v Grčiji. »Razmišljate o tem, kaj se dogaja ta teden,« je dejal. »Obstaja potencialna tragedija, ki se dogaja s podmornico, ki jo ves svet spremlja iz minute v minuto. In to je razumljivo, ker si vsi želimo in molimo, da bi te ljudi rešili. Toda dejstvo, da je to dobilo več pozornosti kot 700 ljudi, ki so potonili, je nevzdržno.«

Sicer pa je imel že dolgo pomisleke glede varnosti Titana, in to zaradi zasnove podmornice iz titana in ogljikovih vlaken. Je del majhne in tesno povezane skupnosti podvodnih plovil ali industrije podvodnih vozil s posadko (MUV). Ko je slišal, da OceanGate izdeluje globokomorsko podmornico s kompozitnim trupom iz ogljikovih vlaken in titana, je bil takoj skeptičen: »Mislil sem, da je to grozna ideja. Želel bi si, da bi spregovoril, vendar sem domneval, da je nekdo pametnejši od mene, saj veste, ker nikoli nisem eksperimentiral s to tehnologijo, ampak na prvi pogled je zvenelo slabo.«

Titan FOTO: Oceangate Expeditions via Reuters

Vzrok za implozijo Titana še ni znan, vendar Cameron domneva, da so imeli kritiki prav, ko so opozorili, da bi trup iz ogljikovih vlaken in titana omogočil razslojevanje in mikroskopski vdor vode, kar bi sčasoma povzročilo progresivno okvaro.

Cameron je dejal, da bil je že v ponedeljek prepričan, da je nastala katastrofalna okvara. »Slavimo inovativnost, kajne? Vendar ne bi smeli uporabljati poskusnega vozila za plačane oglede s potniki, ki sami niso inženirji oceanskih globin.«

Ob razbitinah Titanika zdaj ležijo tudi Titanovi ostanki. FOTO: Woods Hole Oceanographic Institution/AFP

Cameron je opozoril tudi na podobnosti med Titanom in Titanikom in dejal, da so pred obema tragedijama sledila neupoštevana opozorila. »Spet smo tu,« je rekel. »In na istem mestu. Zdaj ena razbitina leži zraven druge iz istega prekletega razloga.«

Trupla žrtev bodo morda pustili »v miru, kjer so«

Uradniki bi lahko pustili posadko Titana »pri miru«, namesto da poskušajo najti trupla žrtev, je za Sky News predlagal kapitan John Noble, direktor družbe Constellation Marine Services, rekoč, da »pet moških počiva skupaj s stotinami potnikov s Titanika«.

Na vprašanje, kako se je odzval na incident, ko se je prvič izkazalo, da je Titan izgubljen, je dejal, da kot vsi drugi: upal je na dobre novice, vendar se je bal najhujšega.

»Od plovila je prišlo zelo malo informacij, zato je bilo veliko tega, kar je bilo rečenega, špekulacija,« je dodal.

Kmalu po tem, ko se je s podmornico Titan izgubil stik, je ameriška mornarica na območju zaznala zvok implozije, je v četrtek razkril njen predstavnik. Obalna straža je javila, da bo nadaljevala preiskavo vzrokov nesreče, v kateri je umrlo vseh pet potnikov. Iz sveta se vrstijo izrazi sožalja zaradi tragedije. »Ameriška mornarica je po analizi akustičnih podatkov našla anomalijo, ki je bila skladna z implozijo ali eksplozijo v bližini, kjer je delovala podmornica Titan, ko so se komunikacije izgubile,« je v četrtek za agencijo Associated Press povedal visoki uradnik mornarice. Mornarica je implozijo zaznala že v nedeljo kmalu po splovitvi Titana, podvodni zvoki, ki jih je slišala v torek in sredo, pa niso bili povezani s podmornico, je poročal Wall Street Journal, ki se je skliceval na vire pri mornarici. Zadnje upanje je ugasnilo v četrtek, ko naj bi 96-urna zaloga kisika v podmornici po nedeljski splavitvi pošla, obalna straža pa je sporočila, da so v severnoatlantskih vodah 488 metrov od Titanika našli razbitine. STA

O morebitni reviziji varnostnih predpisov za podobne podmornice je stotnik Noble dejal, da sumi, da »bo to le začetek dokaj dolge poti regulatorjev in sploh splošne javnosti«: »Res mislim, da morajo regulatorji pripraviti posebne zahteve za vsa ta tako imenovana raziskovalna plovila, da zagotovijo varnost.«

»Bilo je takoj in niso vedeli ničesar«

Nekdanji kapitan podmornice kraljeve mornarice Ryan Ramsey je, kot povzema Guardian, pojasnil možne razloge za implozijo podmornice Titan: »Za to sta verjetno obstajala dva razloga, eden je, da je izgubila komunikacijo in padla na dno in obtičala na dnu. Druga pa, da je izgubil komunikacijo in nato utrpela katastrofalno okvaro in implodirala.«

»Zgodila se je ena od dveh stvari. Bodisi se je pokvarila loputa s 17 vijaki, s katerimi so jih zaprli, kar je nato povzročilo, da se je trup zaradi pritiska zrušil, ker je pritisk ogromen, ali pa je imel sam tlačni trup napako, kar je zaradi pritiska povzročilo enak rezultat.«

Edina pozitivna stvar je, da je bilo takoj in da niso vedeli ničesar, pravi Ramsey.