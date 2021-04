Ema bo objavila ugotovitve glede cepiva Johnson & Johnsona

Evropska agencija za zdravila bo danes sporočila ugotovitve glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. GLAVNI POUDARKI:

V Ameriški filmski akademiji so se za 93. podelitev oskarjev odločili za majhno rdečo preprogo brez hollywoodskih mogotcev. Ognili se bodo zoomu, ki je delal težave drugim podelitvam, in poleg dveh lokacij v Los Angelesu organizirali evropske baze za nominirance, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo priti v ZDA. Letošnja podelitev zlatih kipcev bo potekala z dvomesečno zamudo, 25. aprila. Po besedah producentov oskarji zaradi koronavirusa niti pred dvema tednoma ne bi uspeli potekati v takšni izvedbi kot bodo v nedeljo. Na majhni rdeči preprogi bodo le izbrani zvezdniki, povabili niso niti najvplivnejših hollywoodskih mogotcev.Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes sporočila ugotovitve glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Odbor agencije za varnost zdravil preučuje redke primere neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali pri šestih osebah v ZDA. Glede na minuli teden objavljeno pojasnilo Eme gre pri zaznanih krvnih strdkih za primere cerebralne venske sinusne tromboze, ki so se v večini primerov pojavili v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov v krvi.Cepivo je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, njegova razširjena uporaba v uniji pa naj bi se začela prejšnji teden. A potem ko so pristojne oblasti v ZDA zaradi primerov strdkov priporočile začasno ustavitev uporabe cepiva, je podjetje začasno ustavilo dobavo svojega cepiva državam unije. Ema je sicer takrat sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja pri stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov. Enako sporočilo je nedavno podala po naknadni preučitvi varnosti cepiva AstraZenece, potem ko je potrdila, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva.