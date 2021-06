Emmanuela Macrona oklofutali v javnosti, sledili sta dve aretaciji

V Macronovi administraciji incident potrdili, a ga ne komentirajo

Nasprotniki Macrona na protestu danes v Parizu. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

Po družbenih omrežjih se danes hitro širi posnetek francoskega predsednika, ki je med obiskom jugovzhodnega departmaja Drôme pritekel do prisotnih ljudi in z enim izmed moških izmenjal par besed, a ga je ta že čez trenutek oklofutal.Predsednikovi varnostniki so moškega hitro podrli na tla in francoskega predsednika umaknili na varno, Reuters, ki se sklicuje na poročila francoske televizije BFM in radia RMC, pa poroča, da sta sledili dve aretaciji. Identiteta moškega, odgovornega za incident, še ni znana.Macron se je sicer ob obisku srečal z gostinci in študenti, tema je bil povratek v normalno življenje po epidemiji novega koronavirusa.K omenjenemu bradatemu moškemu izza ograje se je približal preveč. Ko ga je ta pričakal s klofuto, je po poročanju medijev vzkliknil: Dol z z macronijo! (À bas la macronie!). In celo »Montjoie Saint Denis!«, kar razlagajo kot bojno geslo francoske vojske v davnih časih, ko je bila Francija monarhija.V Macronovi administraciji so incident potrdili, a ga podrobneje niso komentirali. Premierga je že označil za napad na demokracijo.