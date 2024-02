Eden mrtev in 22 ranjenih, med njimi osem otrok

V strelskem napadu med množično proslavo zmage domače ekipe Kansas City Chiefs v finalu ameriške nogometne lige NFL Super Bowl, je v četrtek umrla ena oseba, med skupaj 22 ranjenimi s strelnim orožjem pa je tudi osem otrok, poročajo ameriški mediji, ki posredujejo sporočila lokalnih oblasti.

Policija je potrdila tri aretacije, po internetu pa krožijo posnetki napada udeležencev proslave na strelca, ki so ga obvladali, pritisnili k tlom, mu vzeli pištolo in počakali do prihoda policistov, ki so moškega aretirali.

Kansas City FOTO: Kirby Lee/USA Today Sports via Reuters Con

Policija je sporočila, da je se je streljanje zgodilo ob robu glavnega zbirališča navijačev oziroma zahodno od železniške postaje Union, kjer se je zbrala množica ob koncu parade igralcev ekipe Chiefs po ulicah Kansas Cityja. Motiv za napad še ni znan.

Župan Quinton Lucas je pohvalil policiste za hitro posredovanje in dejal, da so se pogumno podali proti kraju streljanja. Šefica policije Kansas Cityja Stacey Graves je dejala, da je zelo jezna, da se je lahko zgodilo kaj takšnega, in to na dogodku, ki ga je varovalo več kot 800 policistov.

Zvezna država Missouri ima enega najbolj ohlapnih zakonov glede orožja v ZDA, kjer lahko do njega pride tako rekoč vsakdo, ki se mu zahoče streljanja.

Župan Lucas se je pridružil raznim pobudam za omejitev dostopa do orožja v mestu, vendar pa imajo na državni ravni oblast republikanci, v ozadju pa je vrhovno sodišče ZDA, ki v sedanji sestavi sproti razveljavlja poskuse omejitve pravice do nošenja orožja na lokalnih ravneh.

V Kansas Cityju s 500.000 prebivalci je bilo lani 182 umorov, večinoma s strelnim orožjem.

Kansas City FOTO: David Rainey/USA Today Sports via Reuters Con

Gre za zadnji primer strelskega napada na ameriških proslavah športnih dosežkov. Lani je bilo v streljanju v Denverju na proslavi zmage Denver Nuggets v finalu košarkarske lige NBA ranjenih več ljudi, zgodilo pa se je tudi na paradi v Teksasu, kjer je ekipa Texas Rangers proslavljala zmago v ameriški ligi baseballa.

Na proslavi v Kansas Cityju je bil tudi republikanski guverner Missourija Mike Parson, ki je pobegnil pred streljanjem in kasneje sporočil, da je nepoškodovan, ter to pripisal profesionalizmu varnostnikov.

Z incidentom so seznanili predsednika Joeja Bidna v Washingtonu, ki je obljubil vso potrebno zvezno pomoč. Biden že več let zaman poziva kongres naj sprejme strožjo zakonodajo glede orožja.

Kansas City FOTO: Kirby Lee/USA Today Sports via Reuters Con

Kansas City Chiefs so v nedeljo v finalu lige NFL premagali ekipo iz San Francisca in tako z osvojitvijo Super Bowla ponovili lanski uspeh.

Letošnja finalna tekma je presegla vse rekorde po številu gledalcev v ZDA in po svetu, med drugim zaradi romantične zgodbe med pevko Taylor Swift in igralcem Kansas Cityja Travisom Kelcejem.

Privrženci bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so pred finalom ustvarili teorijo zarote, da bo Swiftovsa med polčasom izrazila podporo predsedniku ZDA Joeju Bidnu, NFL pa je vnaprej zagotovila zmago Kansas Cityja.

Chiefsi so zmagali, Biden pa bo na podporo Swiftove, ki jo je dobil že za volitve 2020, moral še malce počakati.