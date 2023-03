Xi Jinpingu pričakovano tretji mandat na čelu države

Kitajski ljudski kongres je danes na zasedanju Xi Jinpingu pričakovano podelil tretji mandat na položaju predsednika države. Nekaj manj kot 3000 delegatov je 69-letnega najvplivnejšega kitajskega politika zadnjih generacij potrdilo soglasno.

Imenovanje sledi obdobju utrjevanja moči Xija, ki mu je centralni komite kitajske komunistične partije že oktobra lani zaupal nov mandat generalnega sekretarja in poveljnika kitajskih oboroženih sil.

Odtlej je Xi prestal obsežne proteste proti kitajski politiki ničelne tolerance do covida in številne smrti, ki so sledile kasnejši odpravi izjemno strogih omejitev. Nobeno izmed teh vprašanj sicer ni bilo tema zasedanja ljudskega kongresa, ki poteka v skladu s skrbno pripravljenim scenarijem.

FOTO: Noel Celis/AFP

Potrditev za tretji mandat predsednika je bila pričakovana. V prihodnjih dneh sledijo še imenovanja novega premiera in več ministrov. Pri vseh naj bi šlo za Xiju zveste kadre, vključno z nekdanjim šanghajskim partijskim šefom Li Qiangom, ki naj bi zasedel premierski položaj.

Ljudski kongres je danes sicer potrdil tudi Xijeve načrte za reorganizacijo vlade, ki naj bi se v prihodnje osredotočila na vodilno vlogo države na področju tehnologije. Kitajski predsednik, ki vidi vse večji pritisk s strani ZDA, želi s tem Pekingu pridobiti prednost na področju globalne konkurenčnosti, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Med drugim naj bi odpravili okrog pet odstotkov delovnih mest v okviru vlade, največ od obsežnega prestrukturiranja leta 1998. Ustanovili bodo novo komisijo za nadzor nad financami, ki naj bi prevzela dosedanjo vlogo centralne banke pri usklajevanju nadzora nad bankami, zavarovanji in zaščito potrošnikov.

Vse od Mao Zedonga so sicer kitajski voditelji lahko služili le dva mandata. Oba Xijeva predhodnika Jiang Zemin in Hu Jintao sta se tako po desetih letih poslovila s položaja. Xi je to omejitev odpravil leta 2018 in si s tem odprl pot do nadaljnjega upravljanja države.

Po današnjem glasovanju, na katerem ga je podprlo vseh 2952 delegatov, je Xi že prisegel na položaj in pri tem obljubil, da bo »gradil uspešno, močno, demokratično, civilizirano, harmonično in veliko moderno socialistično državo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi nov mandat začenja v obdobju, ko se drugo največje gospodarstvo na svetu sooča z več težavami, od upočasnjujoče rasti do vse nižjega števila rojstev. Odnosi z ZDA so na izjemno nizki ravni, pri čemer sta velesili v sporu glede številnih vprašanj, od človekovih pravic do trgovine in tehnologije.