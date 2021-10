Evergrande na koncu, Xi Jinping na konju

V nadaljevanju preberite:

Kitajsko partijsko vodstvo je s tem, ko je od ustanovitelja in največjega delničarja družbe Evergrande Hui Ka Yena (oziroma Xu Jiayina, kot se to izgovarja v standardnem kitajskem jeziku) zahtevalo, naj reši dolžniško krizo na lastne stroške, tudi vsem drugim »rdečim kapitalistom« poslalo sporočilo, da ne bo pokrivalo njihovih dolgov. Xujevo osebno premoženje je po splošnih ocenah vredno 11,2 milijarde dolarjev, a bo, če sodimo po razvoju dogodkov, na koncu ostal brez vsega.

Pravzaprav je že zdaj sam v areni, v kateri veliki kitajski vodja Xi Jinping obračunava s tajkuni, na katere se je še pred kratkim opiral kitajski dvoglavi razvojni model. Pred štirimi meseci je Xu Jiayin nasmejan stal na Vratih nebeškega miru v družbi preostalih milijarderjev, ki so bili povabljeni na proslavo stotega rojstnega dne Komunistična partije, septembra lani pa se je fotografiral s 35 vlagatelji, in to neposredno po tem, ko so ti privolili, da ne bodo zahtevali svojih 13 milijard dolarjev, ki so jih vložili v njegove projekte, o katerih je priznal, da jih v tistem trenutku ne more izplačati.