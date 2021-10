Forza Nuova hoče proteste spremeniti v napad na Rim

V nadaljevanju preberite:

V Italiji je precepljenih 80 odstotkov odraslih državljanov, ker pa bo prihodnji petek za vse v javnem in zasebnem sektorju veljalo pravilo PCT, nasprotniki cepljenja še naprej protestirajo. Njihova sobotna akcija na trgu Piazza del Popolo se je sprevrgla v nemire, ki so se razširili po mestu. Vodenje protestov je prevzela neofašistična organizacija Forza Nuova, ki je oznanila, da bo zavzela Rim, kakor so ga njeni predniki in vzorniki pred stoletjem. Aretirali so ducat voditeljev te organizacije.



Protesti na trgu Piazza del Popolo so se začeli mirno, zbranih je bilo kakšnih 3000 nasprotnikov cepljenja in uvedbe obveznega zelenega potrdila (greenpass) o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Zelo hitro se je ozračje ogrelo, ko so vodenje zborovanja prevzeli fašistični voditelji, ki svoje udarne enote redno urijo na nogometnih tekmah. V nekaj urah je bilo udeležencev skoraj stokrat toliko kot na začetku, tako so vsaj zatrdili v fašističnem gibanju Forza Nuova, ki se razglaša za organizatorja protestov in spopadov ter se hvali, da je pripeljalo na ulice najmanj 300.000 pripadnikov in simpatizerjev.