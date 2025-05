Fotografije dneva (28. 5.)

Galerija

Učenci obiskujejo pouk na podeželju na obrobju Sukkurja v provinci Sindih. V Pakistanu, kjer se poletje običajno začne v začetku junija, so aprila in maja vse pogostejše visoke temperature. Aprila so temperature dosegle skoraj rekordne vrednosti, v nekaterih delih Pandžaba celo 46,5 °C. Šole v Pandžabu in Beludžistanu so zaradi vročine napovedale predčasne poletne počitnice. Foto: Shahid Ali/Afp