Fotografije dneva (29. 3.)

Več kot sto članov tolp Mara Salvatrucha in Barrio 18 so konec tedna aretirali in odpeljali v zapor v salvadorskem mestu Ciudad Barrios, potem ko se je število umorov po državi pretekli konec tedna povečalo. Salvadorski predsednik Nayib Bukele je postavil ultimat tolpam, ki naj bi bile odgovorne za več deset umorov v zadnjih treh dneh, in zagrozil, da bo zaostril kazni za več kot 16.000 njihovih zaprtih članov. Srednjeameriška država je v nedeljo razglasila izredne razmere, saj jo je zajel nov val nasilja tolp. Od petka je po podatkih policije umrlo 87 ljudi. Foto: Afp