Fotografije dneva (29. 8.)

Galerija

V Parizu so se s slavnostnim odprtjem v središču mesta začele paraolimpijske igre, največji dogodek za športnike invalide.Slovesnost je potekala na Elizejskih poljanah in trgu Concorde. Na igrah bo sodelovalo več kot 4000 športnikov, ki se bodo pomerili za 549 kompletov odličij. Skupaj bo nastopilo rekordnih 167 reprezentanc in še begunska ekipa parašportnikov. Tolikšnega števila udeležencev na paraolimpijskih igrah še ni bilo. Novinci so Kiribati, Eritreja in Kosovo. Foto: Gonzalo Fuentes/Afp