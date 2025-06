Fotografije dneva (4. 6.)

Galerija

Centri za razdeljevanje pomoči Humanitarne fundacije za Gazo (GHF) bodo danes zaprti, je sporočila organizacija, ki jo podpirajo ZDA in Izrael, in kot razlog navedla prenovo ter izboljšanje učinkovitosti delovanja. Zaprtje sledi več incidentom v zadnjih dneh, med katerimi naj bi vojska v bližini centrov streljala na civiliste, čakajoče na pomoč, in jih več deset ubila. Foto: Afp