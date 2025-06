Jake Paul snel skalp še enemu nekdanjemu svetovnemu prvaku

Ameriški spletni zvezdnik Jake Paul, ki se vse bolj dokazuje kot boksar, je vpisal novo profesionalno zmago. Potem ko je novembra lani v odmevnem obračunu v Arlingtonu po soglasni sodniški odločitvi premagal slovitega rojaka Mika Tysona, je v soboto ugnal še enega nekdanjega svetovnega prvaka.

V Anaheimu je bil v dvoboju lahko-težke kategorije prepričljivo po točkah z 99:91, 98:92 in 97:93 boljši od Mehičana Julia Cesarja Chaveza mlajšega (54 zmag, 1 neodločen izid, 7 porazov), ki si je med letoma 2011 in 2012 lastil šampionski pas v srednji kategoriji po različici WBC. »Popolnoma sem ga osmešil. Boksal je s Canelom (Saulom Alvarezom), proti meni pa ni imel nikakršnih možnosti. Ne vem, ali me je v desetih rundah zadel desetkrat. To je bilo lahko delo,« je v svojem slogu uspeh proslavljal Paul, ki je slavil dvanajsto zmago.

Jake Paul se je veselil nove zmage. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

V poklicni statistiki ima le en poraz, ki mu ga je predlani zadal Tommy Furry. Z njim bi rad čim prej poravnal račune. »Tommy, ne beži več pred menoj!« si revanšo z mlajšim bratom Tysona Furyja želi 28-letni »problematični otrok« iz Clevelanda, ki je izzval tudi zdajšnja svetovna prvaka, Šveda Jacka Badouja (WBC) in Mehičana Gilberta »Zurdoja« Ramireza (WBA in WBO). »Zurdo je bil tokrat videti zelo počasen, to bi bil zame prav tako lahek plen,« je presodil Paul, ki bi se zelo rad pomeril tudi z britanskim zvezdnikom težke kategorije Anthonyjem Joshuo.