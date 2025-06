Mariborski kapetan ostaja v Ljudskem vrtu

Vratar Maribora Ažbe Jug je podaljšal pogodbo, je štajerski klub sporočil na spletni strani. Triintridesetletni kapetan vijoličastih se je klubu pridružil marca 2020, po podpisu pogodbe pa bo v Mariboru ostal vsaj do konca sezone 2026/27.

Jug je v mladinskih vrstah že igral za Maribor, nato pa se leta 2009 preselil k Interblocku. Od tam ga je pot vodila k Bordeauxu in Sportingu. Po slabih 17 mesecih brez kluba se je januarja 2019 pridružil Fortuni iz Sittarda, nato pa pozimi 2020 okrepil Maribor. Za vijoličaste je doslej branil na 173 tekmah in 53-krat ohranil mrežo nedotaknjeno.

»Ni moj prvi, a je tudi naslednji podpis nove pogodbe izzval posebne občutke, kot jih vsak nastop na igrišču za Maribor,« je v izjavi na spletni strani dejal 33-letni čuvaj mreže. »Ponosen sem, da bom lahko še naslednji dve leti nosil grb, ki mi pomeni ogromno. Verjamem, da je pred nami uspešno obdobje, rad bi znova občutil trenutke slavja, osvajanja trofej, ampak samo skupaj z navijači in celotnim mestom bomo dosegli to, kar si želimo,« je še dodal Jug.

Mariborčani so trenutno ob koncu priprav na novo sezono, ki se bo zanje začela z domačim dvobojem proti Celju v državnem prvenstvu tretji konec tedna v juliju. Nato 24. in 31. julija sledita še obračuna v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti poražencu dvoboja kvalifikacij za evropsko ligo med romunskim Clujem in madžarskim Paksijem.