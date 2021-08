Fotografije dneva (5. 8.)

Odpri galerijo

Ob prvi obletnici silovite eksplozije (214 mrtvih, okoli 6000 ranjenih), ki je razdejala mesto, so le streljaj stran od glavne spominske slovesnosti, posvečene eksploziji v bejrutskem pristanišču, potekali množični protesti. Protestniki so zažigali gume in skušali vdreti v stavbo parlamenta, ker da poslanci zavlačujejo z izsledki preiskave tragedije. FOTO: Afp