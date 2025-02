Tesnobno čakajoč na naslednje poglavje genocida

V nadaljevanju preberite:

Prva faza dogovora o prekinitvi ognja na območju Gaze se bo iztekla 1. marca. Tedaj naj bi – v skladu z dogovorom – Izrael in Hamas s pogajanji preko posrednikov (Egipt in Katar) določila »vsebino« druge faze prekinitve ognja, ki pa se zdi danes zaradi serijskih izraelskih kršitev dogovora in posledičnega Hamasovega taktiziranja še zelo oddaljena.

V popolnoma porušeni Gazi se vse več ljudi tudi boji, da je bilo sprejetje dogovora o prekinitvi ognja z izraelske strani le taktičen manever – pred novim poglavjem genocida.