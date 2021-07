Gori v več predelih Grčije

Grška civilna zaščita je za nedeljo za osrednjo Grčijo ter otok Kreta razglasila veliko požarno ogroženost. FOTO: Georgios Lefkou Papapetrou/AFP

V Grčiji je izbruhnilo več požarov. Eden od večjih požarov divja na otoku Evija. Gasilcem vse do popoldneva ni uspelo, da bi ognjene zublje spravili pod nadzor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Na otoku Evija je začelo goreti okoli opoldneva v gozdu v bližini kraja Nea Styra na jugu otoka. Zaradi močnega vetra so se ognjeni zublji hitro razširili. Požar poskuša pogasiti več deset gasilcev ob pomoči petih letal za gašenje požara in 23 gasilskih vozil.Gori tudi na grški celini, med drugim v bližini kraja Varnavas severovzhodo od prestolnice Atene ter v bližini pristaniškega mesta Volos.Grčija je že dva tedna v primežu vročinskega vala. Temperature ozračja se gibljejo od 35 do 40 stopinj Celzija. Grška civilna zaščita je za nedeljo za osrednjo Grčijo ter otok Kreta razglasila veliko požarno ogroženost.