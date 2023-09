Homeopatske doze reševanja migracijske krize

V nadaljevanju preberite:

Deset let po velikih tragedijah v morju pred Lampeduso, v katerih je izgubilo življenje več sto ljudi, je videti, kot da se migracijska politika EU vrti v krogu. Čeprav je bil izbruh begunske krize leta 2015 pozneje prelomnica, ostajajo nerešena ista vprašanja.To je bilo še posebno očitno med obiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, v družbi desničarske italijanske premierke Giorgie Meloni, na Lampedusi.

Že od velike begunske krize dublinski azilni sistem EU ne deluje več. V skladu z njim bi Italija morala sprejeti prosilce za azil, ki so bili prvič registrirani na njenem ozemlju in so odšli naprej v Nemčijo. Uniji že dolga leta ne uspeva sprejeti reforme azilnih pravil. Junija je državam uspelo skleniti prvi kompromis. A sveženj še ni pod streho in čas do evropskih volitev se hitro izteka.