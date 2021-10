Hrvaškim policistom zaradi trpinčenja migrantov grozi do 10 let zapora

Hrvaško notranje ministrstvo je doslej večino obtožb zanikalo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Državno tožilstvo v Karlovcu je začelo preiskavo proti hrvaškim policistom, ki so na posnetkih, ki prikazujejo nezakonito nasilno vračanje nezakonitih migrantov iz Hrvaške v Bosno in Hercegovino. Policiste sumijo kaznivega dejanja nečloveškega in krutega ravnanja. Grozi jim kazen do deset let zapora, danes poročajo hrvaški mediji.Hrvaško notranje ministrstvo je v petek potrdilo, da so zaradi hujših kršitev službenih dolžnosti ob meji z BiH suspendirali tri pripadnike posebnih enot policije, ki so jih prepoznali v objavah več evropskih medijev. Ti so prejšnji teden objavili posnetek moških z zakritimi obrazi, oblečenimi v dele hrvaške policijske uniforme, ki s palicami preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v BiH.Državna odvetnica v Karlovcuje za današnji Jutarnji list potrdila, da proti policistom poteka tudi preiskava zaradi kaznivih dejanj, ki jih hrvaško kazenski zakonik v 104. členu opisuje kot »trpinčenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje«.Za tovrstno kaznivo dejanje je predvidena kazen med enim in desetimi leti zapora. Hrvaška policija je že nekaj let deležna resnih obtožb mednarodnih medijev, nevladnih in humanitarnih organizacij zaradi nezakonitega nasilnega vračanja migrantov čez mejo, t.i. push backov.Hrvaško notranje ministrstvo je doslej večino obtožb zanikalo. Potrdili so, da proti osmim policistom potekajo disciplinski postopki zaradi suma nasilja nad migranti, še 22 dokumentiranih primerov pa so prepustili državnemu tožilstvu. Medtem je tožilstvo zaradi pomanjkanja dokazov zavrglo 13 primerov, je v ponedeljek dejal podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister. Znova je zanikal, da bi policistom ukazali, naj pretepajo migrante na meji.Jutarnji list danes izpostavlja, da bo med preiskavo ključno ugotoviti, ali so policisti poročali o tem, da so bili nasilni do nezakonitih migrantov. Poročila so obvezna po pravilih službe in zakonih. Če so uporabili silo, morajo o tem poročati po koncu izmene, navaja časnik.V primeru dokazane disciplinske odgovornosti bi lahko šlo za malomarno opravljanje dela, pretirano in nesorazmerno uporabo sile ter ponižanje dostojanstva osebe, ki je bila deležna policijskega posredovanja. V primeru disciplinske kazni policistom tako grozi pogojna odpoved delovnega razmerja za obdobje enega leta in premestitev na manj izpostavljeno delovno mesto, še navaja še časnik.