Hrvaško v letu 2021 zapustilo več kot 40.000 ljudi, večinoma mladih

Iz Hrvaške se je v letu 2021 izselilo 40.424 oseb, med njimi 3700 otrok, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. Med izseljenci je bila več kot polovica mladih in otrok, med priseljenci pa so bili pretežno starejši lastniki nepremičnin na Hrvaškem in nekvalificirani delavci, piše hrvaški časnik Večernji list.

Na Hrvaško se je iz tujine v letu 2021 priselilo 35.912 ljudi, med katerimi je bilo 70,4 odstotka tujih državljanov. Iz Hrvaške se je po drugi strani izselilo 40.424 ljudi - 64,2 odstotka hrvaških državljanov in 35,8 odstotka tujcev, kažejo podatki državnega zavoda za statistiko.

Največ, 7391 oseb, se je v tujino izselilo iz Zagreba, sledijo splitsko-dalmatinska županija s 3421 izseljenci in primorsko-goranska županija s 3152 izseljenci.

Največ se jih je izselilo v Nemčijo

Med tistimi, ki so zapustili Hrvaško v letu 2021, je bilo 45,9 odstotka mladih, starih med 20 in 39 let, in devet odstotkov otrok, starih do 14 let. Največ, skoraj 50 odstotkov, se jih je izselilo v Nemčijo. Sledijo Avstrija, kamor se jih je izselilo 13 odstotkov, Bosna in Hercegovina s sedmimi odstotki, Švica in Srbija z dobrimi štirimi odstotki in Irska s 3,3 odstotka. V Italijo in Slovenijo je odšlo po dobra dva odstotka izseljenih prebivalcev Hrvaške, v druge države pa 13,6 odstotka.

Največ ljudi se je na Hrvaško v letu 2021 priselilo iz Evrope (9248) ter Severne in Srednje Amerike (516). Iz držav Evropske unije so se na Hrvaško najpogosteje selili prebivalci Nemčije (1146), Slovenije (844), Avstrije (342), Italije (393), Poljske (282) in Francije (269).

»Na Hrvaško se priseljuje pretežno starejše prebivalstvo, ki ima tu nepremičnine, ter nizkokvalificirani delavci, za katere smo samo vmesna postaja. Z druge strani izgubljamo svoje mlajše prebivalstvo in otroke, ki jih imamo že tako vse manj,« je za Večernji list opozoril demograf Anđelko Akrap.

Pojasnil je, da so k temu prispevali tudi delodajalci, ki so z mladimi sklepali pogodbe za določen čas, ker so menili, da je na Hrvaškem dovolj delovne sile. Drugi razlog so po njegovem mnenju visoke cene nepremičnin, ki si jih mladi ne morejo privoščiti, čeprav lahko dobijo službo.

Prvič v zgodovini število novorojenih otrok padlo pod 35.000

V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je na Hrvaškem, kjer živi 3,87 milijona prebivalcev, rodilo 25.729 otrok. Letno število novorojenih otrok na Hrvaškem bo tako po napovedih demografov letos prvič v zgodovini padlo pod 35.000.

Demografi še opozarjajo, da je zaradi izseljevanja družin z otroki in dolgoletnega padanja števila novorojenih otrok na hrvaških osnovnih in srednjih šolah vsako leto za pet do šest tisoč učencev manj, skupno pa se je njihovo število od leta 2013 zmanjšalo za skoraj 55.000.