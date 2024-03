Ljudje tudi danes množično obiskujejo grob Navalnega

Na moskovskem pokopališču Borisov se nadaljuje žalovanje za ruskim opozicijskim politikom Aleksejem Navalnim, ki so ga pokopali včeraj. Po navedbah ruskih neodvisnih medijev policija ljudem dovoli, da neovirano polagajo cvetje na njegov grob. Rusko pravosodje je medtem ime največjega kritika režima Vladimirja Putina uvrstilo med prepovedano ekstremistično simboliko.

Grob Navalnega, ki je umrl 16. februarja med prestajanjem 19-letne kazni v kazenski koloniji na severu Rusije, je danes ponovno obiskala tudi Ljudmila Navalna, mati pokojnega politika. Spremljala jo je Ala Abrosimova, mati vdove Julije Navalne, ki živi v tujini. Kljub grožnji aretacij se je včerajšnjega pogreba udeležilo več tisoč ljudi, vključno s tujimi diplomati, med njimi veleposlaniki ZDA, Francije, Nemčije, vodja misije EU v državi in tudi slovenska veleposlanica v Moskvi Darja Bavdaž Kuret.

Grob je danes v spremstvu matere pokojnika Ljudmile Navalne obiskala tudi Ala Abrosimova, mati vdove Julije Navalne. FOTO: Olga Maltseva/Afp

Čez dan je sicer policija menda po vsej državi aretirala več kot sto ljudi. Po navedbah nevladne organizacije OVD-Info v 19 mestih skupno najmanj 128, od tega samo v Novosibirsku okoli 20, poročajo tuje tiskovne agencije. Sodišča v nekaterih ruskih regijah so medtem ime Navalnega uvrstila pod prepovedano ekstremistično simboliko. Na podlagi tega so oblasti ljudem, ki so na plakate napisali ime opozicijskega voditelja, izrekle kazni. Za zdaj ni jasno, ali bo sankcionirano tudi navajanje imena Navalnega na družbenih omrežjih.

Sodišča v nekaterih ruskih regijah so medtem ime Navalnega uvrstila pod prepovedano ekstremistično simboliko. FOTO: Reuters

Vzrok smrti ruskega opozicijskega voditelja uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost pripisujejo Kremlju oziroma ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, to je večkrat javno izrekla tudi njegova soproga Julija Navalna.