Indijski vodja opozicije zaradi banalnosti obsojen na dve leti zapora

Indijski voditelj opozicije Rahul Gandhi je bil v kazenskem postopku zaradi obrekovanja obsojen na dve leti zapora, poroča BBC. Obsodba prihaja v času, ko se Indija pripravlja na parlamentarne volitve, ki bodo prihodnje leto.

Gandhi je bil v državi Gujarat obsojen zaradi tega, ker je na volilnem shodu leta 2019 omenil priimek indijskega premiera Narendre Modija. Na volilnem shodu je občinstvo vprašal, zakaj imajo vsi tatovi skupni priimek Modi, pri čemer naj bi se sicer skliceval na iskanega diamantnega mogotca Nirava Modija in nekdanjega predsednika indijske Premier League Lalita Modija.

Gandhi, član parlamenta kongresne stranke, je dobil 30 dni časa za oddajo pritožbe, ta čas pa lahko preživi na prostosti.

Nenasilje je sredstvo za dosego resnice

Kazenski postopek je bil sprožen na podlagi pritožbe poslancev vladajoče stranke Bharatiya Janata in Purnesha Modija, ki trdita, da je komentar nedopustno obrekovanje vseh s priimkom Modi.

Gandhijevi odvetniki so trdili, da niso bili upoštevani ustrezni pravni postopki v primeru. Prav tako so zatrjevali, da bi moral biti pritožnik Narendra Modi, saj Purnesh Modi ni bil del Gandhijevega govora.

Kongresna stranka je tvitnila, da bo Gandhi vložil pritožbo. »Borili se bomo in zmagali,« so zapisali.

Gandhi se še ni javno odzval, je pa na twitterju objavil citat Mahatme Gandhija v hindijščini: »Moja religija temelji na resnici in nenasilju. Resnica je moj bog, nenasilje pa sredstvo za dosego resnice.«

Kdo je Gandhi

Gandhi je trenutno vodja kongresne stranke v Indiji, ki je ena najstarejših in najpomembnejših političnih strank v državi. Rodil se je leta 1970 v New Delhiju kot sin nekdanjega indijskega premiera Rajiva Gandhija in matere Sonie Gandhi, ki je tudi nekdanja predsednica kongresne stranke, sicer italijanskih korenin. Diplomiral je na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu in po vrnitvi v Indijo vstopil v politiko.

Gandhi se je aktivno vključil v politiko leta 2004 in bil izvoljen v parlament spodnjega doma Indije, Lok Sabhe. Od takrat je bil izvoljen v parlament vsakič, ko so bile na sporedu parlamentarne volitve. Med letoma 2013 in 2014 je bil podpredsednik kongresne stranke, leta 2017 pa je postal njen predsednik.

Gandhi je vodil kongresno stranko v časih, ko je ta doživljala politični upad, in se trudil, da bi jo ponovno povezal z ljudmi. V svojih govorih se pogosto osredotoča na socialno pravičnost, vključevanje in boj proti korupciji. Poleg tega se zavzema za večje sodelovanje med političnimi strankami in je podprl številne pobude za okrepitev demokracije v Indiji.

Gandhijeva politična kariera ni brez kontroverznosti in kritik. Nekateri ga kritizirajo zaradi pomanjkanja izkušenj in vpliva na kongresno stranko, medtem ko drugi trdijo, da se premalo zavzema za spremembe v stranki. Poleg tega mu očitajo, da se premalo zavzema za pravice manjšin v Indiji, kot so muslimani in daliti, in da se premalo posveča lokalnim problemom.