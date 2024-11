Iran svari pred ostrim odgovorom na izraelski napad

Iran je v četrtek posvaril pred ostrim odgovorom na sobotni smrtonosni izraelski napad na iranske vojaške objekte, poročanje lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael je po napadu posvaril Iran, naj se vzdrži povračilnih ukrepov, Teheran pa je obljubil, da se bo odzval, pri čemer trdi, da ne želi vojne.

»Nedavni napadi sionističnega režima na dele naše države so bili obupana poteza in Islamska republika Iran se bo nanje ostro in z obžalovanjem odzvala,« je izjavil vodja urada vrhovnega voditelja Irana ajatole Alija Hameneja Mohamad Mohamadi Golpajegani.

Golpajegani je še pohvalil delovanje iranske zračne obrambe, ki je »preprečila vstop borcev sionističnega režima na ozemlje«, in dejal, da je bila škoda zaradi napadov minimalna.

Izraelska letala, ki so izvedla napad na vojaške cilje v Iranu. FOTO: Reuters

Pred »nepredstavljivim« odgovorom Izraelu je v četrtek posvaril tudi vrhovni poveljnik iranske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Salami. »Izrael je dosegel stopnjo propada ter te dni deluje slepo in brez upoštevanja kakršnihkoli pravil izvaja vse zločine,« je še dodal po poročanju Tasnima.

Izraelska vojska je medtem po poročanju AFP sporočila, da je njeno letalstvo v četrtek prestreglo dve brezpilotni letali, ki sta se približali z vzhoda, ne da bi navedla, od kod prihajata. Kot so še pojasnili, so ju prestregli, preden sta vstopili na izraelsko ozemlje.

Sobotni napad Izraela na vojaške cilje v Iranu je po navedbah tamkajšnje vojske povzročil omejeno škodo in ubil štiri pripadnike oboroženih sil. Po pisanju iranskih medijev je bil ubit tudi civilist. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je dejal, da so v napadih zadeli iranske obrambne zmogljivosti in proizvodnjo raket.