Izmišljene celine, izmišljeni vladarji sveta

Tam nekje ob koncu prejšnjega stoletja sta geograf Martin W. Lewis in zgodovinarka Karen Wigen – takrat sta oba delovala na univerzi Duke – napisala knjigo Mit o celinah. V njej trdita, da, čeprav je na prvi pogled videti drugače, v razdelitvi kopenskega dela našega planeta na celine ni prav nič naravnega in da so Evropa, Azija, Afrika, Severna in Južna Amerika, Avstralija in Antarktika bolj kot naravna razporeditev površin, ki jih med seboj ločuje voda, subjektivne entitete, opredeljene na podlagi zapletenih obrazcev, ki se opirajo na zgodovino, vrednote in vizije.