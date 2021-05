Izraelska letala spet raketirala Gazo, ubitih že 192 ljudi

FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

FOTO: Bashar Taleb/Afp

Izraelska letala so ponoči znova izvedla množične napade na cilje na območju Gaze, od koder so proti izraelskim mestom poletele nove rakete. Izraelska vojska je sporočila, da je znova napadla hiše poveljnikov palestinskega gibanja Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Kljub mednarodnim pozivom k prekinitvi ognja spopadi ne ponehajo. Po navedbah izraelske vojske so ponoči napadli hiše devetih visokih predstavnikov Hamasa, v katerih naj bi bila tudi skladišča orožja.Skupaj je bilo v tednu dni spopadov v Gazi napadenih več kot 1500 ciljev, je v nedeljo sporočil izraelski premier. Zatrdil je tudi, da se bodo izraelski napadi nadaljevali s polno silo.Minula nedelja je bila sicer najhujša doslej. Po palestinskih navedbah je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 42 ljudi, skupaj doslej že 192. Izraelska vojska pa je sporočila, da je Hamas, ki ga imajo v Izraelu in tudi na Zahodu za teroristično organizacijo, od prejšnjega ponedeljka na izraelske cilje izstrelil okoli 3100 raket. Skupaj je bilo pri tem ubitih deset ljudi, več sto pa ranjenih.