Poljska poskuša izstopiti iz sence Jarosława Kaczyńskega

Nova kriza na Bližnjem vzhodu ni zasenčila le vojne v Ukrajini, ampak tudi letošnji najbolj konsekventni volilni preizkus na stari celini. Na Poljskem se bodo jutri odprla volišča, na katerih bodo milijoni volivcev izbirali nov parlament in s tem odločali o usmeritvi države, ki je v dveh mandatih nacionalkonservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) zaradi nazadovanja vladavine prava, svobode medijev in neodvisnosti sodne veje oblasti postala ena bolj problematičnih članic Evropske unije.

Poljska si bo tokratno kampanjo v vsakem primeru zapomnila kot najbolj toksično v zgodovini njene demokracije, med katero so se delitve med podporniki ene in druge strani še poglobile. Kakšna bo država po volitvah oziroma ali lahko te pripeljejo do določene stopnje družbenega poenotenja, je vprašanje, na katero opazovalci ponujajo različne odgovore.