Južnokorejski predsednik si želi imuniteto kot Trump

Vstopiti v rezidenco odstavljenega predsednika Jun Sok Jola včeraj »dobesedno ni bilo mogoče«, je novinarjem sporočil urad za preiskovanje korupcije visokih funkcionarjev, ki je s policijo štiri dni neuspešno poskušal aretirati Jun Sok Jola. Okoli sto policistov in preiskovalcev je zgodaj zjutraj vstopilo v kompleks predsedniške palače v Seulu, da bi aretirali Jun Sok Jola in ga odpeljali na zaslišanje. Ko so bili pribli​žno 200 metrov oddaljeni od rezidence, jih je ustavil »živi zid«, v katerem je bilo približno 200 vojakov in članov predsednikove varnostne službe.