Kaj pravijo gosi na patrulji, česa se bojijo ljudje

V kitajskem glavnem mestu se je v torek začelo testiranje 20 milijonov prebivalcev, in to po tem, ko so v petek potrdili šest primerov okužbe s covidom-19. Število obolelih je nato skrb zbujajoče hitro naraščalo (70 obolelih v štirih dneh), zato so napovedali so uvedbo strožjih epidemioloških ukrepov. Pekinžani so pohiteli v prodajalne, da bi se oskrbeli z vsem, kar bi jim lahko prav prišlo med dolgim hišnim zaporom, v kakršnem so še vedno prebivalci Šanghaja. V dveh dneh so izpraznili police in kitajsko glavno mesto se prav tako pripravlja na začasno vrnitev k točkam in bonom, ki so bili pred davnimi časi glavno sredstvo za kupovanje deficitarnih živil, kot so riž, meso, olje in moka.