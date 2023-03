Kaos zapira muzeje, stolpe in palače

V nadaljevanju preberite:

Reformiranje pokojninskega sistema je naplavilo številne probleme po francosko in med drugim pokazalo, koliko je v družbi napetosti in agresije. Posnetki z ulic, ki jih sploh v zadnjih dnevih kažejo tamkajšnji mediji in spletna omrežja, niso v čast niti razboritim protestnikom ter sploh ne varuhom reda in miru. Pa vendar ves nasilni kaos – ko se vihtijo pendreki in se s solzivcem razganja demonstrante, ko letijo dimne bombe, gorijo smeti in se uničuje ulično pohištvo ... – za zdaj še ni odvrnil predsednika Emmanuela Macrona od pokojninske reforme.