Kitajski hekerji nad zasebnost britanskega dvora?

Kitajska se je počutila skorajda­ polaskano, ko jo je namestnik britanskega premiera v ponedeljek obtožil, da ogroža demokratične institucije in zakonodajalce­ te države. Oliver Dowden je v parlamentu govoril o »kitajski­ nevarnosti«, ki prihaja od državno sponzoriranih hekerjev, in celo napovedal sankcije proti posameznikoma in družbi, ki so bili najbolj dejavni v domnevnem zbiranju osebnih podatkov od 40 milijonov britanskih volivcev.