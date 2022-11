Kljub ulični vstaji desničarjev se Brazilija počasi umirja

V nadaljevanju preberite:

Zelo razgreto je bilo ozračje na brazilskih ulicah po objavi volilnih izidov, ki so komaj opazno, vendar zgodovinsko tretjo zmago prinesli levičarskemu voditelju Luizu Ináciu Luli da Silvi. Razlika med njim in aktualnim predsednikom Jairjem Bolsonarom je bila manjša od 2 odstotkov, komaj nekaj več kot 2 milijona glasov. Bolsonarovi najtesnejši ​privrženci so pričakovano zanikali izide, kot je vnaprej zahteval njihov politični idol. Tovornjakarji so zaprli 236 pomembnih cest, začelo je primanjkovati bencina, pred vrati je bil popoln kaos.