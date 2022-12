Litva kot preizkus odnosov med EU in Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko so skorajda v prostem padu, največje evropske gospodarske sile pa še vedno ne vedo, kako bodo delovale brez velikega kitajskega trga. Medtem ko se članice EU letos s posebno pozornostjo pripravljajo na vrhunsko srečanje z Aseanom (Zvezo držav Jugovzhodne Azije), ki bo potekalo jutri, je vsem jasno, da bo težko najti enotno alternativo za Kitajsko. Pa vendar je kitajski odnos do ene od članic EU dokaz, da je to alternativo preprosto treba poiskati.