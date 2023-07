Mama je v Italiji ena sama

V nadaljevanju preberite:

Padovski župan Sergio Giordani je od leta 2017 do zdaj v register rojstev zapisal 33 imen, ob vsakem od teh pa imeni žensk, ki živita v istospolni zakonski skupnosti, kakor jo dovoljuje praksa od leta 2016. Sedanja vlada je ob podpori konservativnega katoliškega dela in skrajne politične desnice razveljavila vse, kar je bilo storjenega v zadnjih letih, uzakonila je izničenje takih rojstnih listov. Lokalne oblasti so dobile ukaz, da opustijo vpisovanje istospolnih staršev.

V Padovi po črki zakona, ki ga je dala sprejeti premierka Giorgia Meloni, popravljajo zapise na rojstnih listih otrok, ki so se rodili istospolnim parom dveh žensk. Od skupaj 33 otrok, ki so v mestu zapisani kot potomci dveh mater, jih je 27 že izgubilo priimek tiste, ki otroka ni rodila. Zapisano bo samo ime roditeljice, priimke na občini že spreminjajo.