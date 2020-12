Medicinska sestra iz Queensa prva v ZDA prejela cepivo proti covidu-19

Medicinska sestra Sandra Lindsay je kot prva izven programa testiranja prejela Pfizerjevo cepivo. Foto Mark Lennihan/Afp

Letalo s cepivom proti covidu-19 je pristalo v Los Angelesu. Foto Los Angeles World Airports Lawa Via Reuters

Washington – Medicinska sestra v intenzivnem oddelku bolnišnice v newyorškem Queensu je kot prva Američanka prejela Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 izven programa testiranja.iz bolnišnice Long Island Jewish Medical Center je povedala, da se počuti dobro in se zahvaljuje v imenu vseh nujnih delavcev. Ti imajo tudi v ZDA prednost pri cepljenju pred vsemi drugimi, sledili jim bodo varovanci domov za upokojene.Med hitrim približevanjem tristo tisoč ameriškim žrtvam morilskega virusa in ob tako zgodovinskem dogodku seveda ni ostala ob strani niti politika. Guverner zvezne države New York, ki je še nedavno dvomil v zvezne podatke o varnosti cepiva, je sodeloval prek video snemanja, republikanski predsednik, ki si pripisuje velik del zaslug za hiter razvoj cepiva, je tvitnil: »Čestitke ZDA, čestitke svetu!« Cepivi newyorškega Pfizerja in nemškega Biontecha ter Moderne iz Massachusettsa, ki naj bi sledilo še ta teden, pa res obljubljata prave revolucije v spopadu človeštva z nalezljivimi boleznimi ter morda tudi z drugimi.V Cambridgeu v Massachusettsu so prvim prostovoljcem vbrizgali cepivo komaj 63 dni po razkritju virusove genske kode, veliko pa ni zaostajalo niti podjetje iz New Yorka v sodelovanju z inovativnim partnerjem iz Mainza. Za mnoga cepiva proti drugim boleznim so bila potrebna leta ali celo desetletja. Sporočilna ribonukleinska kislina z angleško kratico mRNA nam bo, kot kaže, omogočala izjemno učinkovito obračunavanje s covidom 19, morda pa bo odbijala tudi napade številnih drugih bolezni. Tako Moderna kot BioNTech z isto tehnologijo že preizkušata zdravila proti nekaterim vrstam raka.Pri ameriški upravi za hrano in zdravje FDA so Pfizerjevo cepivo odobrili v petek zvečer , vladni predstavnik za javno zdravje Jerome Adams pa Američane opozarja, da bodo morali kljub cepljenju večji del prihodnjega leta nositi zaščitne maske in paziti na varnostne razdalje. Cepivi Pfizerja in Biontecha ter Moderne res v izjemno visokih 94 odstotkih zavarujejo pred boleznijo, cepljeni ljudje pa lahko še naprej prenašajo virus na druge. Poleg tega še ni mogoče napovedovati, koliko ljudi se ne bo želelo cepiti, pa čeprav za zdaj velja, da pogosto močni začetni simptomi kot glavoboli ali bolečine v mišicah kmalu izginejo. Pfizerjevega cepiva niso preizkušali na mlajših od šestnajstih let, kar že napovedujejo pri Moderni, obe farmacevtski družbi pa nosečnicam in občutljivim na alergije na hrano svetujejo, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.