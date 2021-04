Mednarodni predstavnik v BiH Inzko: Razdružitev države ni mogoča

T. i. non-paper sprožil številne odzive

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovinije glede neuradnega dokumenta o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu poudaril, da razdružitev BiH ni mogoča.Zanj kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH je »položaj kristalno jasen«. Razdružitev BiH ni mogoča. »Česa takšnega ne bi nikoli podpisal,« je poudaril v pogovoru za današnjo izdajo avstrijskega časnika Kleine Zeitung.»Bosna in Hercegovina potrebuje dolgoročen pristop, potrebuje čas, da si opomore od vojne in sto tisoč mrtvih,« je še poudaril. Vse je pozval, naj ne odpirajo »nacionalne Pandorine skrinjice«, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.Slovenski portal Necenzurirano je v četrtek objavil neuradni diplomatski dokument, t. i. non-paper, o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in je sprožil številne odzive, zlasti v regiji. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti.Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premierposredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH. Večino Republike srbske bi glede na dokument priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Dokument poleg tega predlaga združitev Kosova in Albanije.Iz predsedstva BiH so v petek sporočili, da je Janša bošnjaškega člana predsedstvav telefonskem pogovoru obvestil, da non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, ne obstaja.V kabinetu predsednika vlade so STA samo potrdili, da sta se premier Janša in Džaferović pogovarjala po telefonu. Glede vsebine pa so sporočili, da sta se pogovarjala o pripravah na neformalni vrh EU o Zahodnem Balkanu v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.