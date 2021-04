Meso je lahko tudi provokacija in ideologija

V nadaljevanju preberite: Bi se lahko kdaj končal antropocen in bi prelomno spremenili odnos med človekom in živalmi, tudi človekom in rastlinjem? Nujni so tektonski premiki, a pričakovati je vsaj drobne preobrate, takšne denimo, kakršne naj bi v francoski prostor vnesel novi zakon o podnebju in odpornosti. Francozi čutijo, da je čas za javni premislek tudi o mesu in za politične reze vanj; a ne bodo nujno napredni in obetavni.