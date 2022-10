Most na Krim delno porušen

Most, ki povezuje rusko celino z nezakonito priključenim ukrajinskim polotokom Krim, je delno porušen, kažejo posnetki, ki so zaokrožili po spletu. Del cestišča je padel v morje, poleg na železniškem mostu pa gori več vagonov goriva. Kot poroča tudi ruska tiskovna agencija Tass, je vlak prevažal gorivo, med prečkanjem mostu pa je zadnji del kompozicije zajel ogenj. Šlo naj bi za napad s tovornjakom bombo, so sporočili iz Moskve.

Kot je po poročanju Tassa sporočil ruski urad za boj proti terorizmu, je na mostu eksplodiral tovornjak, ki je na most prišel z polotoka Taman na ruski strani Kerške ožine.

»Do eksplozije je prišlo nekaj minut čez 6. uro zjutraj, ko je most prečkal tudi vlak z gorivom. Sedem cistern z gorivom se je vnelo, deli mostu pa so se delno porušili,« so sporočili iz Moskve.

Promet čez most je zdaj zaprt, Rusi pa vzpostavljajo trajektno linijo za prečkanje Kerške ožine, še poroča Tass.

Most na Krim je sicer ena glavnih oskrbovalnih poti za ruske vojake, ki se borijo na jugu Ukrajine. Zgradili so ga po ukazu predsednika Vladimirja Putina, potem ko si je Rusija leta 2014 ukrajinski polotok Krim priključila in ga razglasila za del svojega ozemlja.