Musk (ni) šel v Pentagon na pogovore o vojni s Kitajsko, Trump grozil vandalom

Elon Musk je danes obiskal Pentagon, kjer se je sestal z obrambnim ministrom Petom Hegsethom. Nekateri ameriški mediji so poročali, da bo Musk na srečanju govoril o morebitni vojni s Kitajsko. Med temi, ki so o tem poročali, so bili tudi vplivni New York Times in NBC News. Ti so poročali, da bo Musk prejel zaupne informacije o vojaških načrtih ZDA v primeru konflikta s Kitajsko.

Predsednik ZDA Donald Trump in Hegseth sta ta poročila zanikala. Trump je na svojem družbenem omrežju truth social zapisal, da Kitajska ne bo omenjena ali obravnavana, medtem ko je Hegseth na platformi X pojasnil, da bo srečanje neformalno in osredotočeno na inovacije, učinkovitost ter pametnejšo proizvodnjo. ​

Muskov obisk Pentagona je sprožil razprave o morebitnih konfliktih interesov, saj je Musk kot izvršni direktor podjetij Tesla in SpaceX poslovno povezan tako z ameriško vlado kot s Kitajsko. SpaceX je pomemben dobavitelj Pentagona, medtem ko je Kitajska ključni trg za Teslo. Pentagon je poudaril, da je Muskova vrednost za obrambni sektor predvsem v njegovih inovativnih rešitvah, vendar je zavrnil trditve, da bo Musk prejel zaupne informacije o vojaških načrtih, piše New York Post.

Musk je na platformi X zanikal poročila o prejemu zaupnih informacij in jih označil za »čisto propagando«. Izrazil je tudi pričakovanje, da bodo tisti v Pentagonu, ki so širili »zlonamerne lažne informacije« medijem, kazensko preganjani.

Kljub uradnim zanikanjem so nekateri mediji poročali, da je bil prvotni namen srečanja seznanitev Muska z vojaškimi načrti za morebitni konflikt s Kitajsko, vendar so bili ti načrti spremenjeni zaradi medijskih objav. FOTO: Idrees Ali/Reuters

Srečanje med Muskom in visokimi uradniki Pentagona poudarja Muskovo pomembno vlogo kot svetovalca predsednika Trumpa ter izpostavlja vprašanja glede dostopa civilnih svetovalcev do občutljivih vojaških informacij. Pentagon je pojasnil, da bo srečanje osredotočeno na inovacije in učinkovitost gospodarstva ter da Musk ne bo prejel zaupnih informacij o vojaških načrtih v primeru konflikta s Kitajsko.

Trump zagrozil vandalom z deportacijo

Trump je predlagal, da bi posameznike, ki so obsojeni vandalizma nad lastnino podjetja Tesla, poslali na prestajanje kazni v zapore v Salvadorju. Ta predlog je del Trumpovih prizadevanj za zaščito in promocijo podjetja Tesla ter Muska, ki je tudi Trumpov politični zaveznik, piše Guardian.​

V zadnjem času so se pojavili številni primeri vandalizma, vključno z domnevnimi požigi in drugimi oblikami nasilja, usmerjenimi proti vozilom in prodajnim mestom podjetja Tesla. Na zadnje se je to zgodilo v Las Vegasu so preiskovali domnevni požig več vozil v servisnem centru Tesla, na vhodnih vratih pa je izstopal rdeč napis »OPOR« (angl. »RESIST«), še piše Guardian.

Trump je na svoji platformi truth social zapisal: »Veselim se, da bodo ti bolni teroristični izmečki dobili 20-letne zaporne kazni za to, kar počnejo Elonu Musku in Tesli. Morda bi jih lahko poslali v zapore v Salvadorju, ki so postali tako znani po svojih ljubkih pogojih!«. ​

Musk je izrazil ogorčenje nad naraščajočim vandalizmom in sovraštvom, usmerjenim proti podjetju Tesla. Dejanja, kot so metanje molotovk, streljanje in grafitiranje, je označil za »globoko napačna« in »ekstremno požiganje ter uničevanje«. Po poročanju Business Insiderja je Musk dejal: »Razumem, če ne želite kupiti našega izdelka, vendar vam ni treba vsega zažgati, to je nekoliko nerazumno«.

Ameriški generalni državni tožilec, Pam Bondi, je dejanja vandalizma označila za »domači terorizem« in napovedala ostre posledice za storilce. Trije posamezniki so bili obtoženi uporabe molotovk za poškodovanje lastnine podjetja Tesla v Oregonu, Koloradu in Južni Karolini, pri čemer jim grozi od pet do dvajset let zapora, piše New York Post.