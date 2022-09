Na rusko-finski meji še vedno kolone vozil

Finski obmejni policisti še vedno poročajo o povečanem prometu na mejnih prehodih z Rusijo, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin odredil delno mobilizacijo prebivalstva za boj v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v nočnem nagovoru dejal, da bodo z ruskimi vojaki, ki se bodo predali ukrajinskim silam, ravnali civilizirano.

Na najpomembnejšem mejnem prehodu med Rusijo in Finsko Vaalimaa se je danes zjutraj ob 8.uri po lokalnem času na ruski strani nabrala 500 metrov dolga kolona avtomobilov, je na Twitterju sporočil vodja enote za mednarodne zadeve pri finski mejni straži Matti Pitkaniitty.

V soboto je na Finsko vstopilo 8572 ruskih državljanov, medtem ko jih je pred tednom dni mejo prečkalo 5286, je dodal. V tem času se je iz Finske v Rusijo 4199 ljudi tudi vrnilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mejni prehod Vaalima, ki je zdaj postal najbolj obremenjena kontrolna točka za vstop na Finsko, se po navedbah mejnih policistov uporablja za neposredna potovanja v Helsinke, od koder mnogi Rusi potujejo naprej v druge schengenske države. Po besedah Pitkaniittyja je namreč veliko Rusov na Finsko vstopilo z vizumi, ki so jih izdale druge schengenske države.

Finska ima z Rusijo okoli 1340 kilometrov skupne meje, kar je več kot katera koli druga država v EU. Ruski turisti so do zdaj kljub vojni v Ukrajini lahko vstopali v schengensko območje čez finsko mejo, vendar pa so v Helsinkih nedavno napovedali, da nameravajo uvesti prepoved vstopa za turiste z veljavnimi schengenskimi vizumi. Podoben ukrep so že sprejele Poljska in baltske države.

Zelenski nagovoril Ruse

Medtem je ukrajinski predsednik Zelenski v nočnem nagovoru Ruse pozval, naj pobegnejo iz države ali se predajo, ko bodo na fronti, in jim zagotovil, da bodo ukrajinske sile z njimi ravnale civilizirano, poroča britanski BBC.

To je sporočil po tem, ko je Putin v soboto podpisal zakon o podvojitvi kazni za ruske vojake, ki dezertirajo, ne spoštujejo ukazov ali se predajo. Takim po novem grozi deset let zaporne kazni.

Ukrajina bo dezerterje obravnavala v skladu z mednarodnimi konvencijami in nikogar ne bo vrnila v Rusijo, če se bo bal posledic, je dejal Zelenski in dodal, da se je bolje predati, kot tvegati, da ti po koncu vojne sodijo kot vojnemu zločincu ali da pred tem umreš na fronti, navaja BBC.

Zaradi odrejene mobilizacije je v minulih dneh v Rusiji potekalo več protestov, oblasti pa so med njihovim zatiranjem aretirale več kot 1000 ljudi.