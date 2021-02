Na severu Nigerije ugrabili več kot 300 šolark

Na severozahodu Nigerije so napadalci ugrabili 317 šolark, pišejo tuji mediji. Ugrabitev se je zgodila v zvezni državi Zamfara in je druga v nekaj več kot tednu dni. Zgodila se je v noči na današnji dan. Kdo je zanjo odgovoren, pa še ni znano.



Informacijski pooblaščenec zvezne države Zamfara je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da so šolarke obiskovale državno dekliško šolo v mestu Jangebe ter da so jih po ugrabitvi odpeljali z vozili. Navedbe prič o tem, kako je ugrabitev potekala, se sicer ne ujemajo povsem – po navedbah britanskega BBC so namreč očividci dejali, da so napadalci prišli peš. Da se je ugrabitev zgodila, je potrdil tudi Sklad ZN za otroke (Unicef).

Pogoste ugrabitve na severu Nigerije

Tovrstni napadi, ugrabitve so na severu Nigerije, kjer delujejo oborožene skupine, pogosti. Pozornost mednarodne javnosti je, spomnimo, vzbudila ugrabitev deklic v Chiboku na severovzhodu Nigerije leta 2014, za katero je odgovorna islamistična skupina Boko Haram. Minuli teden so v kraju Kagara v nigerijski zvezni državi Niger napadalci ubili učenca internata in ugrabili 42 ljudi, vključno s 27 učenci. Prav tako so napadalci decembra v zvezni državi Katsina ugrabili več kot 300 dečkov, ki pa so bili kasneje izpuščeni po pogajanjih med napadalci in nigerijsko vlado.

