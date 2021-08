07.45 Nova Zelandijo bodo morda razdelili v dva ločena mehurčka

07.33 Na širšem območju Sydneyja rekordno število novih okužb

07.30 Moderna zadržala dobavo cepiva na Japonsko

FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

00.30 Vlada med drugim o epidemioloških ukrepih

Model za preprečitev širjenja covida-19 predlaga, da bi Novo Zelandijo razdelili na dva mehurčka: severni in južni otok, saj bi lahko razdelitev med obema otokoma sprostila nekatere ukrepe oziroma preprečila poslabšanje izbruha koronavirusa, danes poroča Guardian. Nova Zelandija se bori, da bi zajezila izbruh različice delta, ki je hitro pripeljal do zaprtja na ravni četrte stopnje po vsej državi, kar je najostrejši ukrep – zaprtje so podaljšali vsaj do konca tedna. Trenutno je sicer v skupnosti 210 primerov okužb s koronavirusom. Največ primerov je bilo odkritih v Aucklandu, največjem mestu, ki bo zaprt do konca meseca. Na južnem otoku pa ni bilo zabeleženih novih primerov, vendar pa se seznam 20.000 bližnjih stikov razteza na oba otoka. Okoli 120 ljudi, ki so bili potencialno izpostavljeni virusu na lokacijah v Aucklandu, je izoliranih na južnem otoku.V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so prvič po začetku pandemije zabeležili več kot tisoč novih okužb v enem dnevu. Kljub ustavitvi javnega življenja, ki velja že osem tednov, na širšem območju metropole Sydney še vedno niso uspelo zajeziti širjenja novih okužb, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kljub strogim ukrepom so v zadnjem dnevu potrdili 1029 novih primerih okužbe, so sporočile tamkajšnje oblasti. Premierka zvezne države Novi Južni Walesje kljub temu napovedala rahljanje omejitev za tiste, ki so že bili cepljeni proti covidu-19. Prihodnji teden bo tako znova dovoljeno druženje do pet ljudi na prostem, vendar le v oddaljenosti pet kilometrov od kraja bivališča.Moderna je sporočila, da je zadržala dobavo približno 1,63 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, ki je bilo namenjeno na Japonsko, po tem, ko so poročali o kontaminaciji steklenic z delci; sumi se, da je napaka povezana z težavami pri proizvodnji v Španiji, poročanje Reutersa povzema Guardian. Medtem ko so pri Moderni dejali, da niso ugotovili nobenih spornih stvari glede varnosti ali učinkovitosti, je prekinitev nov zastoj za podjetje, katerega partnerji so prejšnji mesec zamujali pri proizvodnji, kar je zmotilo dobavo cepiva v nekatere države, med njimi Južno Korejo. Kot so zapisali v izjavi, so pri Moderni potrdili, da so bili obveščeni o delcih v stekleničkah, kjer je cepivo proti covidu-19. V nadaljevanju so navedli, da podjetje preiskuje poročila in bo v stiku s svojim partnerjem Takedo in drugimi regulatorji.Vlada bo na današnji seji med drugim, kot vsak teden, pretresala tudi epidemiološke razmere, a je pričakovati, da bo v glavnini ukrepe podaljšala. Svetovalna skupina za covid-19, ki jo vodi, v tem tednu predlaga, da se ohranijo do sedaj veljavna priporočila. Če se bo epidemiološka slika še slabšala, pa bodo predlagali, da bi se sistem PCT razširil, pogostost testiranja pa povečala, je napovedala Logarjeva. V ponedeljek bodo po njenih besedah začeli tudi s preoblikovanjem semaforja ukrepov. Ob ostalih dejavnikih bo glavni zasedenost bolniških postelj.