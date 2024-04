Napad med bogoslužjem v Sydneyju obravnavajo kot terorizem

Avstralska policija ponedeljkov napad z nožem v cerkvi v Sydneyju obravnava kot teroristično dejanje, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila policija v Novem Južnem Walesu.

Incident se je zgodil v ponedeljek v krščanski cerkvi v predmestju Sydneyja med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Ranjenih je bilo pet ljudi, med njimi tudi škof in duhovnik.

Policija je po napadu prijela 16-letnega fanta, ki je po navedbah očividcev med napadom menda nekaj govoril. Storilec je bil znanec policije, vendar ni bil na nobenem seznamu morebitnih teroristov.

»Po preučitvi vsega gradiva razglašam, da je šlo za teroristični incident,« je na novinarski konferenci sporočila policijska komisarka Novega Južnega Walesa Karen Webb. Po njenih besedah je šlo za dejanje versko motiviranega ekstremizma. Dodala je, da so imele žrtve srečo, da so ostale žive.

Vodja vodilne avstralske obveščevalne agencije Mike Burgess je dejal, da je osumljenec očitno deloval sam in da ni potrebe po takojšnjem zvišanju stopnje teroristične ogroženosti v državi.

Napad je sprožil razburjenje med verniki Asirske pravoslavne cerkve. Množica okoli 500 ljudi je krenila proti cerkvi, da bi našli napadalca, vendar so jih pričakali policijski kordoni. Jezni ljudje so v policiste metali steklenice, opeke in druge predmete. Policija pa jih je poskušala razgnati s streli v zrak in solzivcem. Ranjena sta bila najmanj dva policista, ki so ju odpeljali v bolnišnico, še okoli 30 ljudem so po izgredih nudili zdravniško pomoč. Poškodovanih je bilo tudi več policijskih vozil.

Incident se je zgodil le dva dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v Sydneyju, v katerem je 40-letnik v soboto ubil šest ljudi, več pa ranil, med njimi tudi devetmesečnega dojenčka. Policija je napadalca, ki je imel menda duševne motnje, ustrelila.