Napoved ameriških kazenskih carin za Kitajsko, Mehiko in Kanado

Prihodnji ameriški predsednik Donald Trump je še pred selitvijo v Belo hišo udaril s carinsko gorjačo. Mehiki in Kanadi je napovedal 25 odstotne kazenske carine za ves izvoz v njegovo državo, dokler bosta sosedi dovoljevali zgodovinski pretok migrantov in tihotapljenje mamil. Kitajski, ki jo je že pošteno kazensko ocarinil v svojem prvem predsedniškem mandatu, je zaradi neizpolnjevanja obljube o smrtni kazni za preprodajalce fentanila in drugih opioidov obljubil še deset odstotne carine na vse v ZDA prodane izdelke.

Republikanski prvak je te ukrepe napovedal za svoj prvi dan v Beli hiši, za zdaj svojo politiko najavlja še iz domačega floridskega Mar-a-Laga. Od tam je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da bodo carine obveljale vse do končanja »invazije mamil ter še posebej fentanila in vseh ilegalnih migrantov v našo državo.« Trump meni, da bi lahko Mehika in Kanada z več obmejnimi patruljami z lahkoto rešile problem.

Opioide ponujajo tudi lekarne, zasvojenci pa se pogosto obrnejo na črne trge. Foto: Bryan Woolston/Reuters

V času demokratskega predsednika Joeja Bidna je v ZDA po konservativnih ocenah vstopilo deset milijonov migrantov, po drugih še več, in njegov pristojni za obmejno varnost Tom Homan naj bi takoj po 20. januarju začel izganjati zločince med njimi, potem pa še druge. Grozi že tudi demokratskim županom in guvernerjem, ki bi radi ohranili status zatočišč za migrante. V Trumpovem štabu verjamejo, da so jim volivci dali prepričljiv mandat za končanje sedanje migrantske politike.

Poplava v večini kitajskega fentanila traja še dlje od sedanjega demokratskega predsedovanja, pa čeprav republikanci Bidnovo Belo hišo obtožujejo, da kaos na mejah le še povečuje tihotapljenje vsega od ljudi do mamil. Trump se je s krizo opioidov spopadal že v svojem prvem mandatu, pred njim drugi predsedniki. Ocenjujejo, da sintetična in druga mamila vsako leto odvzamejo čez 110 tisoč ameriških življenj. Zdaj prvič po dolgem času beležijo upadanje smrti zaradi predoziranj, a če nekateri strokovnjaki v ozadju vidijo zdravila proti zasvojenosti, drugi zagovarjajo teorijo, da fentanilu preprosto zmanjkuje ameriških žrtev.

V ZDA namenjeni migranti v Mehiki. Foto: Isaac Guzman/Afp

Smrtnost zaradi predoziranja z opioidi se je močno povečala med pandemijo covida-19, ki tudi izhaja iz Kitajske. Posebni odbor predstavniškega doma je spomladi tudi za visoko smrtnost z njimi obtožil azijsko velikanko, ki po njihovih podatkih proizvaja 97 odstotkov snovi za smrtonosno mamilo. Posel dokončajo mehiški in drugi karteli, ki jih sestavijo in tihotapijo ZDA.

Kongresno poročilo navaja, da je kriza fentanila in drugih opioidov leta 2020 zahtevala sedem odstotkov bruto domačega proizvoda. Američani od Trumpove administracije pričakujejo odločno spopadanje s koreninami krize, to pa bo skoraj zagotovo poslabšalo že tako napete odnose s Pekingom.