Netanjahu: Kmalu bomo zgladili spor z ZDA glede dobave orožja

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je danes dejal, da bo Izrael kmalu zgladil spor z ZDA glede dobave orožja. Netanjahu je pred dnevi v videoposnetku na omrežju X dejal, da si ne more predstavljati, da bi lahko vlada ZDA zadržala orožje in strelivo za Izrael. Bela hiša je že pred dnevi izrazila razočaranje nad Netanjahujevimi kritikami.

»Pred približno štirimi meseci smo zaznali velik upad ameriške dobave orožja Izraelu. To si lahko razlagamo na več načinov, ampak splošna situacija se ni spremenila,« je na današnjem sestanku dejal Netanjahu.

»Na podlagi tega, kar sem slišal v zadnjih dneh, upam in verjamem, da bomo stvar razrešili v bližnji prihodnosti,« je dejal Netanjahu in dodal, da je Izrael v ZDA poslal najboljše lobiste, ki so lobirali za hitrejšo dobavo orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP

Kritike izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja glede dobav orožja Izraelu so v Beli hiši v četrtek sicer označili za moteče in zaskrbljujoče.

Vodja ameriške diplomacije Antony Blinken je pojasnil, da ZDA še naprej preverjajo določene dobave bomb za Izrael, ki so jih prekinili zaradi strahu, da bi jih izraelske sile lahko uporabile za napade na gosto naseljena območja v Rafi na jugu Gaze, vendar pa vse druge dobave vojaške pomoči potekajo normalno.

Netanjahu se je danes nemudoma odzval na kritike Bele hiše in dejal, da Izrael nujno potrebuje ameriško strelivo v »tej vojni za lasten obstoj«, poroča AFP. Dodal je, da je pripravljen trpeti tudi osebne napade, če to pomeni, da bo Izrael dobil strelivo, ki ga potrebuje.

Po poročanju AFP je izraelski obrambni minister Joav Galant danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se udeležil ključnih sestankov glede nadaljevanja vojne v Gazi in zaostrenih razmer na meji z Libanonom, kjer Izrael obstreljuje cilje šiitske milice Hezbolah.