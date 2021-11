Ni znano, od kod izvira virus, znano pa je, od kod krutost

V nadaljevanju preberite:

»Ali ni vodja rekel, da je treba problem odpraviti na kraju samem?« zanima moškega v belem skafandru s kovinsko palico v roki. »Da, tako je rekel,« mu odgovori drugi, ki ima prav tako na sebi skafander, in umakne stol, pod katerim se skriva preplašen pes.

Nadaljevanje zgodbe je kruto. Tisti s palico tolče malega psa pasme corgi po glavi, pes cvili in se skrije pod drugi stol, drugi moški umakne tudi to zatočišče, in po nekaj odločnih udarcih je »problem odpravljen na kraju samem«. Pes je v plastični vreči, pripravljen za krematorij.