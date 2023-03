Nov dan D za Srbijo in Kosovo bo v Ohridu

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija si še bolj prizadeva, da bi že v prihodnjih tednih spravila pod streho sporazum o poti do normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo, vključno z aneksom o njegovem izvajanju. Ključni datum je 18. marec, ko se bosta v Ohridu spet sestala ­kosovski premier Albin Kurti­ in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

»Brez implementacije je sporazum politična deklaracija,« je povedal visoki uradnik. Idealen scenarij bi bil uskladitev o implementaciji že v Ohridu. Po navedbah drugega vira se bo do vrha EU gotovo zgodil premik. Na kosovski strani je najtežje vprašanje ustanovitve skupnosti srbskih občin. Prištini se številni bojijo, da bodo s skupnostjo dobili entiteto, kot je v BiH Republika Srbska.